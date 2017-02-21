"Денег нет": эпатажная Лолита дала живой концерт в Хабаровске

В дальневосточной столице на сцене Дворца культуры профсоюзов Лолита не только исполнила свои хиты и новые композиции, продемонстрировав достоинства голоса. Певица показала самые дурацкие, по её словам, танцевальные движения из разных городов России, а затем разулась и закурила прямо на сцене.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», приезд артистки в краевой центр получился достаточно скромным — Лолита не привередлива в запросах. Певица собиралась дать в городе живой концерт — никакой фонограммы и минусовок. Своё обещание она полностью исполнила.

В диалог со зрителями Лолита вступила после первой же песни. Артистка вела себя свободно, отпускала шутки про медийных личностей, всячески старалась расслабиться сама и раскрепостить публику.





«Всю первую песню я простояла на одном месте. И сейчас чувствую, что некоторые напуганы. А что вы хотите? 53 года. Надо быть сдержаннее, надо стоять у микрофона, надо носить длинное», — объяснила Лолита.





Певица рассказала, что уже несколько лет не была в Хабаровске и не попадала в такие морозы. Она расспросила, чем увлекаются местные жители, и отметила, что город весьма спортивный: среди вариантов проведения досуга зрители назвали катание на коньках, сноуборд, лыжи и открытый бассейн, которому Лолита особенно удивилась.

«Открытый бассейн? Я не в Сочи, точно?» — с улыбкой прокомментировала она.









В тройку первых песен вошёл хит «Ту-ту-ту», который артистка попросила зрителей исполнить вместе с ней, как в караоке. Лолита всячески дурачилась, давая публике понять, что можно и нужно следовать её примеру: певица танцевала, свободно передвигалась по сцене с детской бутылочкой в руках, изменяла слова песни, констатируя, что денег нет, и сочувствуя россиянам.

На концерте звезда не только разулась, что уже стало традицией на её концертах и узнаваемой деталью. Артистка заметила пыль на стоящем на сцене пианино и подолом собственного платья вытерла музыкальный инструмент. А во время одной из новых песен Лолита даже закурила, а затем предложила зрителям присоединиться. Откликнулись две девушки, которым артистка позволила «пригубить» только со своих рук.









«Мне понравилось, что она простая, вела себя очень свободно, постоянно разговаривала с нами. Она была в двух платьях похожего кроя, и оба не скрывали её фигуру, а, наоборот, показывали. Не каждый артист обладает такой раскрепощённостью», — поделилась своим мнением с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» зрительница Людмила Захаренкова.