Мошенника из Хабаровска отправят в колонию за долги перед приставами

В Хабаровском крае мужчина, осуждённый за мошенничество, должен был выплатить 985 тысяч рублей. Деньги шли в счёт погашения причинённого ущерба. Однако на приём к приставу должник не приходил, не предоставлял документы, которые подтверждают факт трудоустройства или получения дохода. В итоге ему заменили условный срок на реальный.

Виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, мужчину признал Кировский районный суд. Ему дали условное наказание с испытательным сроком. Поскольку ущерб погашать виновный не собирался, судебный пристав-исполнитель направил в управление федеральной службы исполнения наказания России по Хабаровскому краю ходатайство о замене срока на реальный. По информации пресс-службы регионального управления ФССП, суд удовлетворил просьбу ведомства. Теперь должник проведёт три года в колонии общего режима. Несмотря на этот факт, мужчина всё равно должен будет выплатить весь ущерб.

В похожей ситуации оказался житель села Тулучи Ванинского района. Агентство писало, что мужчина, получивший «условку» за кражи, не являлся в инспекцию для регистрации, но уважительных причин к этому у него не было. Виновный так и не нашёл работу, чтобы возместить материальный ущерб потерпевшему. Суд назначил новое наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.