В акватории порта Ванино заметили лебедя

В порту Ванино местные жители заметили плавающего лебедя. Белоснежная птица была одна, её сородичей очевидцы не заметили. Видеозапись они прислали в редакцию телеканала «Вести-Хабаровск».

«Перестали пылить и лебеди появились!» — говорит автор ролика.

Лебеди — очень чистоплотные птицы, и в загрязнённых водоемах не обитают. На кадрах видеозаписи видно, что белоснежный гость опускает голову в воду — не исключено, что пернатое вылавливает водоросли, которыми питается. Жители посёлка Ванино уже окрестили птицу символом надежды на то, что в будущем экологическая обстановка в посёлке улучшится.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что докер Александр Егоров разместил в социальных сетях ролик о загрязнении акватории бухты и посёлка Ванино тучами угольной пыли. Вследствие этого работника лишили премии и объявили ему выговор. Позже мужчина прокомментировал официальное заявление пресс-службы «Порта Ванино», где сотрудники опровергли информацию о том, что предприятие «ничего не делает» для улучшения экологической ситуации. Александр Егоров рассказал обо всех мерах, которые прописаны в официальном опровержении. Региональное Минприроды грозило остановить работу предприятия.

Глава региона Вячеслав Шпорт в Москве договорился с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в порту построят заградительные сооружения на площадках хранения угля, усилят работы по выполнению природоохранных требований и мониторингу состояния окружающей среды. Губернатор предложил создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Недавно её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.