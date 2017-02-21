Школу в Хабаровском районе закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

В школе села Казакевичево Хабаровского района произошла вспышка кишечной инфекции. Пострадали больше 30 человек. Большинство из них обратились за медицинской помощью в один день и практически в одно время. Школу пришлось временно закрыть.

«Учащиеся обратились за помощью к медикам. Информацию донесли главному врачу районной больницы и передали в управление Роспотребнадзора, сотрудники ведомства своевременно отреагировали, начали эпидемиологическое расследование. У большинства заболевших лёгкая форма. Сейчас выясняется возбудитель инфекции», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения Владислав Ходжер.

Работников кухни и поваров школьной столовой также обследовали на наличие инфекций. В учебном заведении провели дезинфекцию, медики осмотрели одноклассников заболевших детей. Также в учреждении организовали родительское собрание. Взрослым дали памятки по проведению санитарных мероприятий и вручили специальные чистящие средства, чтобы провести уборку дома. Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора продолжают проверку.