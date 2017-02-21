В Хабаровске мужчина помог задержать вооружённого налётчика

В дальневосточной столице 22-летний местный житель попытался ограбить продуктовый магазин. Довести преступление до конца ему не удалось благодаря решительности продавца и очевидцев происшествия. Продавец торговой точки подняла шум, а один из прохожих догнал злоумышленника.

К осуществлению своего плана злодей подошёл тщательно: зная о том, что в кассе магазина хранится крупная сумма денег, он заранее продумал план действий и подготовил орудие преступления. Фигурант выбрал для свершения своего умысла время, когда вечерний ажиотаж в магазинах прошёл и, кроме продавца, в торговой точке никого не осталось. Зайдя в помещение, мужчина достал пистолет и, угрожая им, потребовал отдать всю имеющуюся наличность. Сотрудница торговой точки объективно оценить реальность угрозы не могла, поэтому просто отступила и позволила преступнику самому опустошить кассу. Мужчина перепрыгнул через прилавок, вытащил деньги и покинул магазин.

Несмотря на испуг, продавец всё же смогла привлечь внимание прохожих. Она выбежала на улицу за преступником и стала кричать. В это время мимо магазина шел прохожий. Он отозвался на призывы о помощи и бросился в погоню за грабителем. Во время преследования злоумышленник избавился от «выручки» — он выбросил деньги. Уйти от погони фигуранту не удалось, несмотря на отчаянные попытки затеряться в жилмассиве, во дворах многоэтажек. Доброволец сумел задержать преступника и удерживал его до приезда полицейских.

Неравнодушный хабаровчанин передал грабителя в руки стражей правопорядка. Те, в свою очередь, доставили задержанного в отдел полиции. При личном досмотре в кармане у него нашли пневматический пистолет. Кассир уверенно опознала обидчика. Деньги, которые фигурант похитил из торговой точки, правоохранители вскоре нашли. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчину ранее дважды судили за имущественное преступление и нанесение лёгкого вреда здоровью. До избрания меры пресечения его водворили в изолятор временного содержания.