"СКА-Хабаровск" возобновит сезон 8 марта

Игры первенства ФНЛ сезона 2016-2017 возобновятся 8 марта. В Международный женский день на поле выйдет и футбольная команда «СКА-Хабаровск». Первый матч весенней части турнира «армейцы» проведут в Воронеже с местным «Факелом».

В честь праздника все болельщицы смогут попасть на стадион бесплатно. А вот на первый домашний матч «СКА-Хабаровск» выйдет 12 марта. На стадионе Ленина «красно-синие» примут саратовский «Сокол». По информации пресс-службы клуба, игра начнётся в 15:00. Первую часть чемпионата «СКА-Хабаровск» завершил на третьем месте в турнирной таблице. Новый наставник команды пообещал, что постарается сохранить «армейцев» в числе лидеров.

Пока же «армейцы» находятся на Кипре, где ещё принимают участие в розыгрыше Кубка ФНЛ. Сегодня подопечные Андрея Гордеева проведут стыковой матч со «Спартаком-2» и поборются за 9-12 места. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в рамках группового этапа дальневосточная команда в группе C сыграла с тремя противниками. Старт турнира у «армейцев» не задался — они проиграли «Тюмени» со счётом 1:2. Затем последовала уверенная победа над «Мордовией» — 3:0. Но встреча с питерским «Динамо» лишила хабаровчан шанса попасть в полуфинал — команде не хватило очков. В результате туда прошла «Мордовия».