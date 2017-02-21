В Ульчском районе пенсионерка не заперла дом и лишилась телевизора

В селе Богородское Ульчского района пожилая женщина из-за собственной беспечности лишилась телевизора. Пенсионерка забыла запереть входную дверь своей квартиры на замок, чем и воспользовался злоумышленник — приезжий из другого населённого пункта.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась жительница села Богородское. Она рассказала стражам правопорядка, что неизвестный украл телевизор из её квартиры, расположенной в одноэтажном деревянном доме на трёх хозяев. Заявительница уточнила, что не закрыла входную дверь на замок. Ущерб от хищения старушка оценила в 17 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — им оказался безработный, ранее судимый 29-летний житель села Санники. Правоохранители выяснили, что фигурант приехал в село Богородское к своей знакомой. Узнав у соседей, что пенсионерка уехала и не проживает в квартире, подозреваемый воспользовался отсутствием хозяев дома и похитил имущество. После этого он уехал из Богородского, похищенный телевизор продал своему знакомому, а вырученные деньги потратил.

«В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и вернули его законной владелице», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.