Хабаровские гиды первыми примут поздравления с праздником

Многие города мира, которые являются центрами международного туризма, сегодня, 21 февраля, отмечают День экскурсовода. Его учредила Всемирная федерация ассоциаций гидов, чтобы повысить информированность о важности и значимости этой профессии. Праздник существует с 1990 года.





Ещё в середине прошлого века экскурсоводом мог почувствовать себя любой образованный человек, знакомый с историей того или иного города. В этом качестве нередко работали филологи, учителя истории, а также студенты соответствующих факультетов. Однако в 70-х годах XX века требования к профессионализму гидов повысились, и экскурсоводами стали называть только людей, прошедших специальную подготовку.





Сегодня профессиональных гидов готовят несколько вузов в стране, имеющие специализацию «Туризм». В роли экскурсоводов выступают образованные люди — нередко у них даже есть научная степень. Ещё два непременных условия — знание основ психологии и правильная речь.





В День экскурсовода многие города мира проводят разнообразные мероприятия, посвящённые празднику. Так, Словацкое общество гидов к этой дате планирует пешеходные прогулки по необычным маршрутам. Латвийская ассоциация предлагает всем желающим бесплатные экскурсии по Риге. А в Объединённых Арабских Эмиратах ко Дню экскурсовода приурочили открытие обзорной экскурсии по одной из красивейших мечетей мира. Российские работники туристической отрасли также празднуют Всемирный день экскурсовода. В честь праздника, как правило, проводятся форумы и семинары, на которых специалисты обсуждают проблемы и перспективы своей отрасли, делятся опытом и идеями.