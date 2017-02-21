Во вторник в Хабаровске изменился ветер

В дальневосточной столице сегодня, 21 февраля, преимущественно солнечная погода. Однако день окажется морозным — такое ощущение создаст юго-западный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в утренние часы составит -25...-23 градуса по Цельсию. После обеда немного потеплеет. Столбик термометра покажет отметку в -12...-10 градусов.
В течение всего дня в Хабаровске не ожидают осадков. Что касается морозов, они продержатся до конца недели. По прогнозам Дальневосточного УГМС, 25 февраля регион может задеть циклон — он принесёт с собой небольшой снегопад.
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