Хабаровчане смогут 23 февраля потягаться в автомобильном многоборье

Сегодня вторник, 21 февраля 2017 года, 10:02
Хабаровский завод поможет поменять водопровод в Переяславке
Хабаровский завод поможет поменять водопровод в Переяславке
Во вторник в Хабаровске изменился ветер
Во вторник в Хабаровске изменился ветер
Картина дня в Хабаровском крае: протест коляскам и нож против скамейки
Картина дня в Хабаровском крае: протест коляскам и нож против скамейки
В Приморье набирают волонтёров для кинофестиваля "Меридианы Тихого"
В Приморье набирают волонтёров для кинофестиваля "Меридианы Тихого"
Андрею Мартемьянову предложили возглавить хабаровский "Амур"
Андрею Мартемьянову предложили возглавить хабаровский "Амур"
Регионы:


Популярное
вчера, 12:23
Приморского подростка зарезали в подъезде собственного дома
вчера, 14:14
К торговому центру во Владивостоке стянулись пожарные расчёты
вчера, 16:08
У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
вчера, 11:21
Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади
вчера, 10:45
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова поместили в СИЗО
вчера, 15:32
В Приморье арестовали очередного районного главу
вчера, 17:53
Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
вчера, 10:05
В Хабаровске кондуктор не пустила маму с коляской в автобус
сегодня, 07:01
Небесная канцелярия ударит по Приморью в День защитника Отечества
вчера, 14:53
Сегодня опасно выезжать на дороги Приморья

Обсуждаемое
вчера, 11:50
8

Губернатор Приморья полетел во Вьетнам с Валентиной Матвиенко
вчера, 16:08
3

У начальника приморского управления Ространснадзора проходит обыск
вчера, 17:53
3

Следователи рассказали, за что арестовали главу района в Приморье
вчера, 10:05
2

В Хабаровске кондуктор не пустила маму с коляской в автобус
вчера, 13:12
2

В зоопарк под Уссурийском привезли двух леопардов
вчера, 14:53
2

Сегодня опасно выезжать на дороги Приморья
вчера, 18:43
2

Сергей Дроботенко даст праздничный концерт во Владивостоке
вчера, 10:09
1

Мэрия: спецтехника всю ночь работала на дорогах Владивостока
вчера, 10:56
1

Желающие попасть в думу Владивостока пройдут отбор "Единой России"
вчера, 17:21
1

На землю у озера Ханка претендуют 600 заявителей ДВ-гектара
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья вчера, 10:16
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 617



Система Orphus

Хабаровчане смогут 23 февраля потягаться в автомобильном многоборье

Хабаровчане смогут 23 февраля потягаться в автомобильном многоборье
Лучший водитель получит iPhone 7
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Лёд Амурской протоки в районе «Заимки» в День защитника Отечества снова станет полигоном для автолюбителей. Там пройдёт многоборье среди владельцев машин на призы местного отделения «Всероссийского общества автомобилистов».

«Прежде всего, это конкурс по скоростному маневрированию среди хабаровских автомобилистов. Мы проводим его, чтобы выявить лучших знатоков правил дорожного движения и для популяризации автоспорта. Кроме того, такие состязания позволяют водителям совершенствовать свои навыки в управлении автомобилем и отточить маневрирование. Всё это в конечном итоге приводит к сокращению числа ДТП на дорогах города», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель отела маркетинга Хабаровской краевой организации «Всероссийского общества автомобилистов» Геннадий Федоренко.

Автовладельцам предстоит выполнить несколько фигур скоростного маневрирования: «змейку», «колею», разворот на 180 градусов, эстафету, въезд в бокс задним ходом, параллельную парковку и подъезд к линии «стоп». Лидеры многоборья получат призы, главным из которых станет iPhone 7.

«Несмотря на то, что конкурс пройдёт в День защитника Отечества, мы не делаем ограничений для представительниц прекрасного пола. Участников набирается довольно много, и мы рассчитываем, что будет высокая конкуренция. Многие окажутся на равных и покажут хорошее время, поскольку на современном этапе хабаровские автошколы ужесточили порядок обучения. Одна из особенностей этого многоборья именно в том, что оно пройдёт на снежно-ледовом покрытии, а не на сухом асфальте. Это определённо будет сложнее для участников», — добавил Геннадий Федоренко.

Соревнования начнутся в 12 часов. Чтобы принять в них участие, любой желающий должен внести 500 рублей. Часть собранных денег организаторы передадут в один из детских домов Хабаровска. Подать заявку на участие можно заранее по телефону 242-252.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru