Хабаровчане смогут 23 февраля потягаться в автомобильном многоборье

Лёд Амурской протоки в районе «Заимки» в День защитника Отечества снова станет полигоном для автолюбителей. Там пройдёт многоборье среди владельцев машин на призы местного отделения «Всероссийского общества автомобилистов».

«Прежде всего, это конкурс по скоростному маневрированию среди хабаровских автомобилистов. Мы проводим его, чтобы выявить лучших знатоков правил дорожного движения и для популяризации автоспорта. Кроме того, такие состязания позволяют водителям совершенствовать свои навыки в управлении автомобилем и отточить маневрирование. Всё это в конечном итоге приводит к сокращению числа ДТП на дорогах города», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель отела маркетинга Хабаровской краевой организации «Всероссийского общества автомобилистов» Геннадий Федоренко.

Автовладельцам предстоит выполнить несколько фигур скоростного маневрирования: «змейку», «колею», разворот на 180 градусов, эстафету, въезд в бокс задним ходом, параллельную парковку и подъезд к линии «стоп». Лидеры многоборья получат призы, главным из которых станет iPhone 7.

«Несмотря на то, что конкурс пройдёт в День защитника Отечества, мы не делаем ограничений для представительниц прекрасного пола. Участников набирается довольно много, и мы рассчитываем, что будет высокая конкуренция. Многие окажутся на равных и покажут хорошее время, поскольку на современном этапе хабаровские автошколы ужесточили порядок обучения. Одна из особенностей этого многоборья именно в том, что оно пройдёт на снежно-ледовом покрытии, а не на сухом асфальте. Это определённо будет сложнее для участников», — добавил Геннадий Федоренко.

Соревнования начнутся в 12 часов. Чтобы принять в них участие, любой желающий должен внести 500 рублей. Часть собранных денег организаторы передадут в один из детских домов Хабаровска. Подать заявку на участие можно заранее по телефону 242-252.