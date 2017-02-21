Хабаровский завод поможет поменять водопровод в Переяславке

Хабаровский трубный завод предоставит свою продукцию для прокладки нового водопровода и замены канализационных сетей в посёлке Переяславка-2 района имени Лазо. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», об острой необходимости модернизации сетей в населённом пункте летом прошлого года сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.













Предприятие-производитель труб работает на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск». Накануне, 20 февраля, его посетил руководитель «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин, оценивший мощности местного завода.













«Это предприятие — новое для Дальнего Востока, а мы с этой компанией давно уже знакомы. Если быть откровенным, одна из задач реформирования жилищно-коммунального хозяйства — это привлечение новых инвестиций и новых технологий, в первую очередь, энергоэффективных и инновационных. Пример этой компании как раз показывает, насколько можно применить это в жилищно-коммунальном хозяйстве. Честно говоря, с нашей лёгкой руки она и появилась здесь», — поделился глава Фонда ЖКХ.













Сейчас предприятие работает не в полную силу, поскольку зимой спрос на продукцию ниже, чем в тёплое время года — сказывается неподходящий для строительно-монтажных работ дальневосточный климат. Однако, труба, производство которой застал Константин Цицин, востребована сегодня и сейчас — её изготавливают для хабаровского канализационного коллектора, который проще устанавливать в холодную почву.













«Нашему предприятию, в отличие от предприятий, изготавливающих металлические трубы, не требуется работать «в запас», поскольку технология производства занимает немного времени. Линии у нас мощные: можно произвести за одну смену более 100 метров труб. Проблем тут не возникает. Более того, при укладке трубопровода, например, для теплоснабжения, можно проложить до полутора километров труб за смену», — рассказал заместитель директора группы «Полипластик», в которую входит завод, Алексей Головачёв.









У предприятия, которое только в конце прошлого года выпустило пробную партию труб, уже есть партнёры за пределами региона. Продукцию ждут в Приморье, Магаданской области, Якутии. Причём завод может похвастаться «многокилометровыми» заказами — участием в проектах по газораспределению, водоснабжению и канализации. Ожидают спрос и от электроэнергетиков.













«Мы очень рассчитываем, что на Хабаровском трубном заводе мы будем развивать и тепловое направление, и направление полимерных колодцев с учётом различных условий по геологии. Планируем продвигать это и дальше по ТОСЭРам. Мы рассчитываем, что востребованы будут больше 20 наименований продукции», — уточнил Алексей Головачёв.

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