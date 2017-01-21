В Хабаровске лже-Роспотребнадзор требует "расплатиться на месте"

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю сообщает, что на территории региона участились случаи мошеннических действий неизвестных лиц. Злоумышленники представляются сотрудниками Роспотребнадзора, после чего требуют деньги у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

“Данные лица, представляясь сотрудниками Управления, сообщают, что проводят проверки по обращениям граждан на реализацию табачной продукции несовершеннолетним, в некоторых случаях предлагают хозяйствующим субъектам расплатиться «на месте»” – уточняется в сообщении ведомства.

В связи с этим руководители регионального управления Роспотребнадзора советуют землякам не поддаваться на “провокации”, а сразу же звонить в полицию.

Ранее, как сообщало РИА “Восток-Медиа”, следователи полиции направили в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Хабаровска. Мужчина под видом сотрудника силовой структуры предлагал жителям дальневосточной столицы трудоустроиться в правоохранительные органы.