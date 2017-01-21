Следственный комитет проверит данные о 49 замёрзших в Хабаровском крае

Накануне официальный сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю обозначил реакцию ведомства на шокирующее сообщение о десятках смертей от обморожения в крае. РИА «Восток-Медиа», как и другие СМИ региона, опубликовало информацию о количестве обмороженных и погибших от холода со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

По данным медицины катастроф, с ноября 2016 года по 17 января этого года в Хабаровском крае насчитали 415 пострадавших с обморожениями различной степени. Многие случаи обморожения закончились гибелью – по данным источника, от переохлаждения умерли 49 жителей региона.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю начали проверку, в ходе которой должна быть установлена достоверность сведений, размещённых в СМИ. По результатам проверки следственные органы примут решение.