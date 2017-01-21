В Городе юности парень пропил телевизор, пока родителей не было дома

Сотрудники уголовного розыска третьего отделения полиции Комсомольска-на-Амуре раскрыли две кражи по заявлениям граждан. В обоих случаях имущество похитили близкие люди заявителей.

Так, полицейским пришлось разбираться с похищением денег, телефона и вещей у жительницы одного из домов на улице Орджоникидзе. Женщина пояснила, что имущество пропало вместе с сожителем, когда отношения прервались. Ущерб потерпевшая оценила в 22 тысячи рублей. Полиция задержала бывшего сердечного друга заявительницы - 27-летнего уроженца Приморского края. Выяснилось, что похищенный телефон тот подарил знакомому, а деньги потратил на личные нужды. Поскольку фигурант оказался ранее судимым, его арестовали.

Ещё один факт кражи произошёл в квартире дома на улице Гагарина. 57-летний потерпевший позвонил в полицию и сообщил, что вернулся из гостей и обнаружил, что у него пропал телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. Стражи правопорядка быстро выяснили, что к пропаже телевизора причастен 29-летний сын потерпевшего. Парень успел прославиться тягой к спиртному и разгульным образом жизни. Он признался, что сдал отцовский телевизор в ломбард, а вырученные деньги отдал знакомым в счёт оплаты долга и потратил в кафе в компании друзей. С непутёвого родственника заявителя взяли подписку о невыезде. Дело продолжают расследовать.