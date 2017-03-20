Картина дня в Хабаровском крае: обвал асфальта, бомжи и перевозчики

Хочется сказать что-то вроде: «По традиции, обзор начинаем с новостей спорта». Но, наверное, сегодня самый уместный день для того, чтобы надорвать шаблон. Безусловно, темой дня в понедельник, 20 марта, стал городской транспорт. А именно — очередная глава разбирательств между перевозчиками, в которую добавили экзотическую приправу — уголовную статью. Кроме этого, сегодня в троллейбусах и трамваях начали взимать повышенную плату за проезд — 23 рубля.





Немного о дорогах: застройщик, который сейчас работает на площадке будущего «Леруа Мерлен», за минувшие выходные обвалил ещё один заасфальтированный участок дороги. Виновник уже устраняет последствия своей бурной деятельности. Тем временем коммунальные службы, которые отвечают за уборку снега на улицах Хабаровска перешли на новый режим работы — они начинают ежедневную ликвидацию сугробов с 10 часов утра.





А теперь о спорте. «СКА-Хабаровск» уступил в очередном выездном матче ярославскому «Шиннику» — 0:1. Кое-кто винит в проигрыше «армейцев» непривычный для них газон. В тоже время, стало известно, что уже в это воскресенье болельщиков футбола и хоккея с мячом ждут сразу два спортивных события с минимальным интервалом.





У Хабаровского аэропорта появится сразу несколько новых остановок общественного транспорта. В соответствии с проектом, их планируют разместить около терминалов. Тем временем сотрудники Госавтоинспекции выходят в традиционные весенние рейды. Водители, которые позволяют себе ездить по дорогам города с грязными номерными знаками, уже получили первые штрафы.





Под конец обзора — несколько новостей из рубрики «Вне категорий». Хабаровских бомжей бесплатно проверят на туберкулёз и накормят. Для этого выделят отдельный день в профильной поликлинике. Руководитель детской театральной студии восемь лет не может добиться от чиновников денег на ремонт помещения, в котором выступают его юные воспитанники. Из-за стихийной свалки горожане не выпускают своих малышей на прогулки. А «Газпром» открещивается от обвинений, которые выдвинула мэрия: представители предприятия заявили, что источник зловония, на которое жалуются хабаровчане, не на подконтрольной территории.