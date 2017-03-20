Автолюбители Хабаровска получили первые штрафы за грязные номера

Сегодня понедельник, 20 марта 2017 года, 18:05
У Хабаровского аэропорта появится несколько остановок для транспорта
У Хабаровского аэропорта появится несколько остановок для транспорта
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Вернуть сцену детям просит руководитель хабаровской театральной студии
Вернуть сцену детям просит руководитель хабаровской театральной студии
В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:33
Сегодня проспект 100-летия Владивостока "стоял" два с половиной часа
сегодня, 13:38
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 14:00
Во Владивостоке парень "под кайфом" взял девушку в заложники
сегодня, 11:27
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
сегодня, 13:15
За рулём машины, протаранившей жилой дом в Уссурийске, была женщина
сегодня, 10:37
В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
сегодня, 12:10
Автобусы Владивостока заставят ходить по графику
сегодня, 08:26
Синоптики пообещали приморцам "плюс" и немного дождя
сегодня, 08:51
В понедельник часть Владивостока останется без света

Обсуждаемое
сегодня, 13:05
6

В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
сегодня, 11:27
4

Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
сегодня, 13:38
3

Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
сегодня, 11:13
Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения
сегодня, 10:37
В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 11:00
"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд
сегодня, 11:15
Хабаровчане сняли с чужих машин аккумуляторы и сдали их на металлолом
сегодня, 11:35
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
сегодня, 11:33
Сегодня проспект 100-летия Владивостока "стоял" два с половиной часа
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 282



Система Orphus

Автолюбители Хабаровска получили первые штрафы за грязные номера

Автолюбители Хабаровска получили первые штрафы за грязные номера
С приходом весны транспорт горожан начал пачкаться быстрее обычного
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Автолюбителям дальневосточной столицы за грязные регистрационные знаки грозит штраф. Инспекторы ГИБДД решили напомнить об этом хабаровчанам, выйдя на городские дороги. Водителям, которые нарушили правила, придётся заплатить за пыль и налёт на номерах машин по 500 рублей.

«В ходе контроля за движением было выявлено 12 нарушителей с грязными номерными знаками. Предусмотренный законом штраф, который придётся заплатить за это — 500 рублей. В такое время года мы напоминаем водителям, что за состоянием своих знаков нужно следить и грязь с них нужно счищать», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела пропаганды городской ГИБДД Антон Федотов.

Не забывают инспекторы ГИБДД и о водителях, которые нарушают более серьёзные правила. Как писало агентство, в минувшую пятницу стражи правопорядка провели рейд, на котором поймали нескольких нетрезвых автолюбителей. Так, работница РЖД в состоянии опьянения сначала выехала на дорогу с односторонним движением и двинулась не в том направлении, а потом решила прокатиться по трамвайным путям, не предназначенным для движения машин. Этой же ночью четыре экипажа дорожно-патрульной службы и один гражданский автолюбитель совместными усилиями поймали после продолжительной погони нетрезвого водителя.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru