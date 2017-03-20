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"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске

"Леруа Мерлен" на выходных "убило" ещё один участок улицы в Хабаровске
История с обвалом проезжей части на улице Павла Морозова получила развитие
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Напротив арены «Ерофей» в дальневосточной столице вновь провалился асфальт, на этот раз сразу в двух местах — на проезжей части и на тротуаре. Инцидент случился на выходных и не принёс разрушительных последствий. Дорожное покрытие прогнулось, но не успело обвалиться полностью.


 

 

Благодарность за оперативное реагирование заслужили сотрудники Госавтоинспекции. При патрулировании района полицейские обнаружили разрушенный участок улицы и сообщили в дежурную часть. На место вызова прибыли не только дорожные службы, но и представители мэрии, а следом за ними — строители фирмы, возводящей торговый комплекс «Леруа Мерлен».


 

 

«Мы видели, что была небольшая просадка брусчатки на тротуаре около световой опоры, но мы отвечаем только по тротуару, который идёт вдоль Павла Морозова. В субботу мы там были — образовался ещё один небольшой провал на проезжей части, его устраняли. Теперь мы держим на контроле этих строителей, которые там прокладывали коммуникации. Мы им строго-настрого сказали, чтобы они отслеживали свой прокол. Они за свой счёт всё восстанавливают. Мы с ними связались в субботу — сказать про трещину, и они тут же приехали, ограждения выставили и всё устранили», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» главный специалист по Южному округу управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Антонина Комиссарова.


 

 

Однако прогибом асфальта на дороге эпопея не закончилась. Спустя некоторое время под землю провалилась часть тротуара недалеко от арены «Ерофей». Там, как и 14 марта, образовалась полноценная яма. О происшествии с ушедшим под землю погрузчиком РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало ранее. По предварительной версии, причиной обвала асфальта стала прокладка подземных коммуникаций со стороны строительной площадки, где возводят торговый комплекс. 


 

 

Ответственность за повреждение дорожного покрытия на улице Павла Морозова в Хабаровске взял на себя застройщик — компания ООО «Литана». Руководство предприятия также компенсировало материальные затраты на восстановление асфальта, все недостатки устраняли за счёт компании. Спустя сутки выяснилась интересная деталь: в отделе по выдаче разрешений управления административно-технического контроля администрации Хабаровска о прокладке подземных коммуникаций вообще ничего не знали. На такой вид работ строительная фирма обязательно должна получить письменное разрешение.

 
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