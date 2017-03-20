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В Хабаровске коммунальщики теперь убирают снег с 10 утра

В Хабаровске коммунальщики теперь убирают снег с 10 утра
Новый режим работы ввели для эффективности
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Предприятия отрасли благоустройства в дальневосточной столице перевели на «весеннее» расписание. Теперь сотрудники коммунальных служб выходят на работу с 10 часов утра, чтобы убирать снег с обочин более эффективно.

С приходом тепла задача специалистов — быстрее ликвидировать с обочин сугробы. Только за минувшие сутки из центра Хабаровска вывезли более 60 самосвалов спрессованной снежно-ледяной смеси.

«Для сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог по улицам города Хабаровска, мы перевели работу отдельных звеньев, как механизированных, так и ручных — подвинули в сторону увеличения, то есть с 10 утра», — рассказал корреспонденту «СЭТ-tv» и.о. начальника участка МУП «Южное» Андрей Китайкин.

По теневой стороне улиц бригады рабочих с помощью лопат и топориков ворошат снег. Для такой работы нужна особая сноровка, иначе инструмент увязнет в сугробе.

«Снег немного подмёрз, но мы делаем свою работу, — объяснил дорожный рабочий Вадим Яблоков. — Способствуем ускоренному таянью. То есть, мы его ворошим, он быстрее тает, город обретает весенний вид».

В помощь рабочим выделяют грейдеры и погрузчики — ковшами и отвалами они тоже выворачивают сугробы. Как уверяют специалисты, это ювелирная работа.

«Сложность в том, чтобы не повредить линии электропередач и деревья, сохранить всё это в соответствующем виде. Ну и, конечно же, сложности в транспортном потоке. Но мы с этим справляемся, у нас работают профессионалы, как вы видите», — отметил Андрей Китайкин.

Когда дороги подсохнут, ремонтные бригады с помощью технологии «холодного асфальта» будут латать ямы и рытвины на магистралях. Это позволит в весеннюю распутицу сохранить покрытие от разрушения и сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте.

 
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