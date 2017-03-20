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У Хабаровского аэропорта появится несколько остановок для транспорта

У Хабаровского аэропорта появится несколько остановок для транспорта
Их разместят максимально близко к терминалам
19 минут назад
Транспорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток−Медиа"

После реконструкции территории Хабаровского аэропорта добраться до него станет удобнее. В планах руководства — возвести несколько остановочных пунктов, их хотят разместить как можно ближе к каждому терминалу. Предварительные планы о ремонтных работах обсудили сегодня, 20 марта, на выездном совещании.

В состав комиссии вошли представители различных ведомств, так или иначе ответственных за транспортное сообщение вблизи аэропорта. В обсуждениях организации движения автобусов и троллейбусов на площадке «Аэропорт» ТОСЭР «Хабаровск» участвовали представители администрации города и муниципальных предприятий, отдела ГИБДД УМВД России краевого центра и ОАО «Хабаровский аэропорт».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подробно писало о том, как воздушная гавань стала частью территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск». Долгое время площадку перед аэропортом никто не хотел ремонтировать из-за разногласий между мэрией, в ведомстве которой находится дорожная сеть, и руководством аэровокзала, к зданию которого прилегает спорный участок проезжей части. За время разбирательств асфальтовое покрытие пришло в негодность и доставляло массу неудобств жителям краевой столицы и её гостям. Агентство уже сообщало, что вопрос ремонта дороги решился осенью 2016 года. Также в ходе проектировки нового полотна специалисты аэропорта предложили перенести остановку общественного транспорта в более удобное место — нынешнее её расположение создаёт проблемы маломобильной группе населения и пассажирам с детьми.

«Резидент ТОСЭР — АО «Международный аэропорт Хабаровск», созданное для реализации проекта строительства нового терминала дочернего предприятия ОАО «Хабаровский аэропорт», готово приступить к мероприятиям по организации строительной площадки. В них включено ограждение территории строительства, вынос инженерных сетей, попадающих в зону строительства, перенос зоны автопарковки, демонтаж зданий, расположенных на территории будущей строительной площадки. Предстоящие подготовительные работы потребовали утверждения новых — временных — схем размещения остановок и проезда общественного транспорта на прилегающей к аэропорту территории», — сообщила начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

В 2017 году запланирован старт первого этапа реконструкции — строительство нового терминала внутренних авиалиний. Одновременно в планах инвестора — начать капитальный ремонт международного терминала. Разворачивая такую масштабную строительную площадку, в любом случае придётся сдвигать остановки общественного транспорта. Поэтому вопрос об их перемещении сразу на окончательное место расположения стал актуальным.

«Предложения ОАО «Хабаровский аэропорт» включают размещение двух новых автобусных остановок непосредственно вблизи терминалов внутренних и международных линий взамен одной действующей между ними сегодня — на месте будущей строительной площадки. Сокращение расстояния от остановок автотранспорта до входов в терминалы позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, что особенно важно для транзитной их части, поскольку аэровокзалы внутренних и международных авиалиний существующего аэропортового комплекса значительно удалены друг от друга», — объяснила Марина Кравченко.

Движение электротранспорта поменяют с наименьшими потерями для города. Существующую контактную сеть корректировать не будут, а просто изменят расположение остановочных пунктов — планируется, что ожидать троллейбус люди будут на Матвеевском шоссе напротив терминалов. Частично затраты на реконструкцию дорожной инфраструктуры на себя возьмёт ОАО «Хабаровский аэропорт».

«Также мы готовы вложить средства в оборудование двух новых автобусных остановок. Их конструкции и техническое оснащение разрабатываются с учётом потребностей маломобильных пассажиров», — сообщила первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хабаровский аэропорт» Эльвира Ванюшкина.

 
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