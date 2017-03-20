В образовательном учреждении Хабаровского края своровали 810 тысяч

В Советско-Гаванском районе края задержали двоих бывших сотрудниц образовательного учреждения. Злоумышленниц подозревают в том, что они присвоили себе больше 810 тысяч рублей, принадлежавших заведению. Его директор и заместитель по хозяйственной работе фиктивно устраивали граждан на работу и получали за них зарплату.

Нарушителей выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советско-Гаванскому району. Установлено, что 55-летняя бывшая руководитель образовательного учреждения действовала совместно со своей подельницей, 55-летней заместителем. Они оформляли подложные документы о трудоустройстве своих знакомых и получали за них заработную плату. На деле же принятые на работу люди своих обязанностей не исполняли. Так злоумышленницы похитили больше 810 тысяч рублей.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Нарушительницам закона грозит до шести лет лишения свободы. Обеих злоумышленниц отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о похожих случаях. Так, в районе имени Лазо мастеру филиала «Хабаровский» ОАО «Славянка» дали за служебный подлог «условку». Анатолий Лукьянчук фиктивно трудоустроил к себе восемь граждан. Фактически эти люди свои должностные обязанности не исполняли, а начисляемую им заработную плату Лукьянчук присваивал. А предприниматель из Комсомольска-на-Амуре сымитировал устройство на работу в свою компанию 29 человек из числа подтопленцев и получил полагающиеся им деньги. Теперь бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы.