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Уху "от Шпорта" попробуют больше 10 тысяч жителей Хабаровского края

Уху "от Шпорта" попробуют больше 10 тысяч жителей Хабаровского края
Для фирменного супа понадобится около двух тонн рыбы
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае продолжают подготовку к выставке-ярмарке «Наш выбор 27», которая, по словам председателя комитета потребительского рынка Николая Крецу, по своим масштабам может стать крупнейшей в регионе. Планируется, что на мероприятие придёт большинство производителей субъекта — всего их насчитывается около 300.

«Кроме того, мероприятие позволит привлечь российских и иностранных туристов, которые также смогут отведать амурской ухи по особому рецепту губернатора. Блюдо приготовят в расчёте на 10-12 тысяч гостей, что может попасть в книгу Рекордов России. Для этого понадобится около двух тонн рыбы. Она будет разной. Это сазан, таймень, ленок, некоторые другие виды. Для этого мероприятия уже готов котёл объёмом 2,3 тысячи литров», — отметил Николай Крецу.

Как сообщают в пресс-службе правительства края, главная особенность ярмарки — хорошие скидки, которые предоставят производители продуктов питания для местных жителей и гостей краевой столицы. Цены будут на 10-15 % ниже, чем в торговых сетях.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», впервые уху по своему фирменному рецепту Вячеслав Шпорт приготовил для участников и гостей Восточного экономического форума во Владивостоке. Для супа в дальневосточной столице уже подготовили большой котёл, по размерам в два раза больше приморского — диаметром 175 сантиметров и высотой 122 сантиметра. Его объём — 2 300 литров. Блюдо сварят на дровах, материал для растопки костра также будет местным. Готовить уху будут лучшие повара ресторанов краевой столицы.

 
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