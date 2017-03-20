Футбол или хоккей с мячом: хабаровчан ждёт два матча в один день

Жителям дальневосточной столицы уже в это воскресенье, 26 марта, предстоит день, насыщенный спортивными событиями. На стадионе имени Ленина состоится очередной домашний матч футболистов хабаровского СКА — они встречаются с «Тюменью». А арена «Ерофей» в этот же день принимает финал чемпионата России по хоккею с мячом.

Разрыв между играми составляет всего три часа. Футбольный клуб пошёл навстречу пожеланиям хабаровских болельщиков — матч на газоне начнётся на час раньше.

«Руководствуясь здравым смыслом, идя навстречу многочисленным пожеланиям и действуя исключительно в интересах хабаровских болельщиков, футбольный клуб «СКА-Хабаровск» извещает всех любителей спорта о том, что назначенное первоначально на 15 часов 26 марта время начала матча 28-го тура ФОНБЕТ-первенства ФНЛ с участием хабаровских «армейцев» и ФК «Тюмень», переносится на час раньше — поединок начнётся в 14 часов дня. Изменения, произведённые согласно дружеской договорённости между клубами «СКА-Хабаровск» и «СКА-Нефтяник», направлены на то, чтобы дать возможность хабаровским поклонникам футбола и хоккея с мячом краевой столицы посетить оба этих спортивных мероприятия», — сообщает пресс-служба клуба «СКА-Хабаровск».

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что футболисты хабаровского СКА в предыдущем матче уступили ярославскому «Шиннику» — 0:1. Клуб по хоккею с мячом, напротив, имеет хорошие перспективы на выход в финал. «СКА-Нефтяник» в трёх матчах 1/4 плей-офф обыграл «Сибсельмаш». Теперь хабаровчанам предстоит встреча с красноярским «Енисеем» — полуфинальная схватка состоится в четверг, 23 марта.