Хабаровских бомжей бесплатно проверят на туберкулёз и накормят

Сегодня понедельник, 20 марта 2017 года, 14:15
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Вернуть сцену детям просит руководитель хабаровской театральной студии
Вернуть сцену детям просит руководитель хабаровской театральной студии
В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
вчера, 16:54
"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23
сегодня, 11:33
Сегодня проспект 100-летия Владивостока "стоял" два с половиной часа
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
вчера, 16:37
Хабаровский экстремал покорил высоту в шесть тысяч метров в Гималаях
сегодня, 08:26
Синоптики пообещали приморцам "плюс" и немного дождя
час назад
За рулём машины, протаранившей жилой дом в Уссурийске, была женщина
сегодня, 12:10
Автобусы Владивостока заставят ходить по графику
сегодня, 08:51
В понедельник часть Владивостока останется без света
вчера, 15:24
Елена Новицкая: в ЖКХ Владивостока внедряются новые технологии

Обсуждаемое
вчера, 16:54
4

"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23
вчера, 15:24
3

Елена Новицкая: в ЖКХ Владивостока внедряются новые технологии
вчера, 15:54
3

В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
час назад
1

В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
сегодня, 11:27
1

Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
вчера, 14:46
1

В Анадыре тоже отпраздновали третью годовщину присоединения Крыма
сегодня, 11:13
Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения
сегодня, 10:37
В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 11:00
"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 277



Система Orphus

Хабаровских бомжей бесплатно проверят на туберкулёз и накормят

Хабаровских бомжей бесплатно проверят на туберкулёз и накормят
В краевом центре организуют акцию, чтобы выявить заболевание у бездомных
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице людям без определённого места жительства проведут флюорографическое обследование бесплатно. Так хабаровские бомжи смогут узнать, больны ли они туберкулёзом. Кроме того, тех, кто пройдёт процедуру, ждёт бесплатный продуктовый набор.

«Мы проводим акцию «Чистое дыхание» каждый год уже на протяжении трёх-четырёх лет совместно с Противотуберкулёзной службой Хабаровского края. Все реабилитационные центры знают об этом мероприятии и привозят к нам лиц без определённого места жительства. В туберкулёзной поликлинике выделяют отдельный день для этой категории населения», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор краевого отделения «Российский Красный Крест» Татьяна Чукавина.

Обследование можно будет пройти 23 марта по улице Карла Маркса, 103. Бомжей примут с 10:00 до 16:00. Организаторы просят население оповестить бездомных, которые обитают недалеко от жилых домов.

Ранее агентство сообщало, что в Хабаровском крае случаев заболевания туберкулёзом по-прежнему практически в полтора раза больше, чем в среднем по России. В большинстве случаев он протекает бессимптомно, поэтому специалисты настаивают на том, чтобы жители не забывали о ежегодном обследовании.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru