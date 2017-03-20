Хабаровских бомжей бесплатно проверят на туберкулёз и накормят

В дальневосточной столице людям без определённого места жительства проведут флюорографическое обследование бесплатно. Так хабаровские бомжи смогут узнать, больны ли они туберкулёзом. Кроме того, тех, кто пройдёт процедуру, ждёт бесплатный продуктовый набор.

«Мы проводим акцию «Чистое дыхание» каждый год уже на протяжении трёх-четырёх лет совместно с Противотуберкулёзной службой Хабаровского края. Все реабилитационные центры знают об этом мероприятии и привозят к нам лиц без определённого места жительства. В туберкулёзной поликлинике выделяют отдельный день для этой категории населения», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор краевого отделения «Российский Красный Крест» Татьяна Чукавина.

Обследование можно будет пройти 23 марта по улице Карла Маркса, 103. Бомжей примут с 10:00 до 16:00. Организаторы просят население оповестить бездомных, которые обитают недалеко от жилых домов.

Ранее агентство сообщало, что в Хабаровском крае случаев заболевания туберкулёзом по-прежнему практически в полтора раза больше, чем в среднем по России. В большинстве случаев он протекает бессимптомно, поэтому специалисты настаивают на том, чтобы жители не забывали о ежегодном обследовании.