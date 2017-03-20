Вернуть сцену детям просит руководитель хабаровской театральной студии

На протяжении восьми лет руководитель хабаровской театральной студии «Алый парус» Сергей Кидин обивает пороги чиновничьих кабинетов. Режиссёр жалуется на волокиту в проведении ремонта сцены Детского дворца творчества «Маленький принц». События начали развиваться ещё в 2009 году, когда единственную площадку учреждения, где проходили творческие мероприятия, закрыли на капитальный ремонт — по сегодняшний день двери зрительного зала заперты. Этому есть две причины: первая — отсутствие сцены, а вторая — некачественная установка люстры во время ремонта.

«Был капитальный ремонт — разобрали старую сцену. Ремонт был запланирован давно, мы его планировали ещё 25 лет назад. Начался он в 2009 году, составили огромную смету почти на 25 миллионов, проект. Деньги, которые были запланированы в смете на новую сцену, не нашлись. Нет денег на конструкцию. Сцена — основной элемент реконструкции дворца, но, так как нет денег — вот получилась такая ситуация», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель и режиссёр театра-студии «Алый парус» Сергей Кидин.





Реконструкцию зрительного зала не закончили, но помещение было вполне пригодным для приёма гостей и проведения мероприятий. Однако зрители не успели насладиться выступлениями юных талантов — с высоты в несколько метров рухнула огромная хрустальная люстра. Никто не пострадал лишь потому, что зал тогда был пуст.





«Зрительный зал не функционирует. После реконструкции этого зала, когда его сдали, люстра провисела буквально полгода и рухнула. Упала прям на кресла, которые стояли под ней, и так до сих пор и лежит. Мы уже почти два года судимся в арбитражном суде со строителями, которые вешали эту люстру. Строители считают, что в падении люстры виноваты мы, как нам сказали, «из-за неправильной эксплуатации». Как мы можем быть виноваты в том, что упала люстра?», — сетует Кидин.

По словам Сергея Юрьевича, закрытие единственной сцены негативно сказывается на развитии детского искусства, в том числе и театрального. Руководитель студии сравнивает значение сцены для юных актёров с пьедесталом и его значением для спортсмена. Сергей Кидин задаётся вопросом: есть ли смысл заниматься театральным искусством, если выступать негде? Для заслуженного работника культуры России, отличника народного просвещения, лауреата премии губернатора в области государственной молодёжной политики, педагога, который отдал 43 года воспитанию и обучению детей, угасание детской студии сравнимо с разрушением основ культурного воспитания юных горожан.

«Раньше все наши мероприятия мы проводили в нашем зале. Сейчас мы вынуждены арендовать сцену в Триаде, так как это единственное место, где нам установили подъёмную арендную стоимость. Когда у Триады есть возможность, то нам разрешают выступать. Как правило, у этого театра свой репертуар, свои планы, и поэтому нам там крайне редко удаётся выступать. Пять раз за год — это максимум. Студия работает: мы ютимся в комнатке в 25 квадратных метров, а нас 96 человек. В нашем помещении мы сделали маленький амфитеатр и приглашаем маленьких деток, не больше тридцати, на спектакли, потому что большее мы не можем себе позволить», — рассказал собеседник.

Студии «Алый парус», лауреату международных, всесоюзных и всероссийских фестивалей, в прошлом году исполнилось 40 лет — 33 года из них дети трудились и выступали на собственной сцене, а теперь юным актёрам практически негде показать свой талант и умения. Сергей Юрьевич считает, что бюджетные финансовые потоки проходят мимо Дворца творчества. Связано это с безразличием к детям и их эстетическому развитию со стороны чиновников.

Учредителем Дворца детского творчества «Маленький принц» является управление образования администрации Хабаровска, поэтому и претензии по срокам ремонта и финансировании этого процесса направляются туда.

«Мы систематически обращаемся в администрацию города, обращались в отдел образования города — ответ один и тот же. Я даже писал в приёмную президента России, и оттуда пришёл ответ, что перенаправили в нашу городскую администрацию. Вот так наши жалобы по кругу и ходят. Везде отвечают, что трудное финансовое положение. А я вот слушаю, что до 2018 года собираются 20 спортивных комплексов делать», — объяснил Сергей Кидин.