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Заявки на благоустройство дворов Хабаровского края примут до конца мая

Заявки на благоустройство дворов Хабаровского края примут до конца мая
Население просят заранее согласовать проекты с планами капремонта инженерных сетей
23 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае предложения по благоустройству дворовых территорий будут рассматривать до конца мая этого года. Все запланированные мероприятия федерального проекта «Городская среда» представят жителям региона не позднее 1 апреля. Тогда же в Интернете появятся предварительные программы по облагораживанию придомовых участков.

Как сообщает пресс-служба «белого дома», в документах укажут перечень работ, сроки их выполнения, порядок участия граждан и другие ключевые моменты. Ознакомиться с проектами можно будет на сайтах самих муниципальных образований, а также на главном информационном портале краевого министерства ЖКХ.

«Как только муниципальные власти разместят проекты своих программ, люди смогут вносить предложения, — отметил глава регионального МинЖКХ Дарий Тюрин. — Для этого желательно заранее оценить свой двор, подумать, что из элементов благоустройства вы бы хотели построить в первую очередь. Проще всего это сделать, если разработать примерный чертёж. Впоследствии его можно будет передать в администрацию поселения для включения в программу. Окончательные варианты, куда войдут предложения жителей, утвердят к 25 мая».

Вице-губернатор Сергей Щетнёв обратил внимание, что очень важно заранее увязать все мероприятия в рамках проекта «Городская среда» с текущими планами капитального ремонта инженерных коммуникаций. Если этого не сделать, то может возникнуть ситуация, при которой в уже обновлённом дворе придётся заново начинать строительство. Также чиновник поручил организовать жёсткий отбор подрядчиков и контроль за качеством выполненных работ. Он считает, что в этом властям поможет общественность.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», для благоустройства населённых пунктов федеральный и краевой бюджеты приготовили в 2017 году свыше 300 миллионов рублей. В рамках проекта в апреле край получит от федерального Минстроя 233,5 миллиона рублей на реализацию первого этапа государственной программы. Ещё 73,7 миллиона выделит казна региона. Две трети этой суммы пойдут на благоустройство дворовых территорий, а остальные деньги — на места массового пребывания людей. По словам Дария Тюрина, возможность получения гранта на благоустройство двора во многом зависит от скорости подачи заявки. Проект должен быть максимально подробно проработан: нужно предоставить смету по конкретным позициям, продумать облик двора, дизайн отдельных элементов и необходимость тех или иных решений. Основной перечень мероприятий, на которые можно будет потратить деньги — это установка лавочек, урн, асфальтирование территории. В дополнительный включили озеленение, детские и спортивные площадки.

 
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