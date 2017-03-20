Хабаровчане сняли с чужих машин аккумуляторы и сдали их на металлолом

В Хабаровске полиция задержала двоих парней, которые сняли с чужих автомобилей шесть аккумуляторов. «Жертвами» фигурантов стали служебные машины транспортной компании. Молодые люди отвезли украденное в пункт приёма металлолома, а деньги потратили на алкоголь и развлечения.

В правоохранительные органы за помощью обратился представитель пострадавшей фирмы. В ночное время на территорию базы, где находятся служебные автомобили, проникли двое неизвестных. При помощи слесарных инструментов парни похитили с трёх специализированных машин шесть аккумуляторов. Их общая стоимость составила около 60 тысяч рублей.

Оперуполномоченные внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили работников предприятия, которые в момент кражи были на смене. Личности подозреваемых удалось установить, и их задержали. Одного из них, 21-летнего парня, раньше дважды судили за кражи. Его 17-летнего сообщника привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Стражи правопорядка полагают, что это не единственное деяние молодых людей. Сейчас они проверяют, были ли злоумышленники причастны к похожим эпизодам. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, старшего из подельников решили поместить под домашний арест, а младшего отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае, который произошёл в дальневосточной столице. Неизвестный вор проник на территорию городской организации, откуда похитил четыре аккумулятора и радиатор системы охлаждения одной из машин. Задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.