"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд

|
|
Предприятие назвало заявление мэрии города необоснованным
|Фото: pixabay.com
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» считает недостоверной информацию о том, что источник зловония в Хабаровске, на который жалуются горожане, находится в зоне их ответственности. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации дальневосточной столицы. Пресс-служба мэрии, в свою очередь, ссылалась на результаты многочисленных проверок и Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру — надзорное ведомство настроено привлечь предприятие к административной ответственности. «Газпром» назвал заявление не соответствующим действительности.
«Называть наше предприятие источником зловония в городе Хабаровске — это абсурд. Мы готовы к ежесуточному мониторингу окружающей среды на нашей территории контролирующими органами на предмет содержания углеводородов в воздухе. Уверен, что эта мера могла бы успокоить хабаровчан и помочь в дальнейшем определении истинной причины экологических происшествий, регулярно имеющих место быть в этом районе», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределени
Представители корпорации утверждают, что метан и углеводороды классифицируются как горючие, а не токсичные и отравляющие газы. Кроме того, при смешивании с окружающим воздухом эти газы образовывают взрывоопасную смесь.
«В связи с этим компания имеет жёсткую систему нормирования выбросов и не может осуществлять большой их объём для соблюдения довзрывных концентраций газовоздушной смеси. Для обеспечения дополнительных мер безопасности на производстве постоянно проводится мониторинг содержания СУГ и метана в окружающем воздухе», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».
По информации, которую предоставило предприятие, для обеспечения безопасности на производстве проектом предусмотрены свеча и линия сброса паровой фазы горючих газов для их последующей утилизации на факельной установке Хабаровского НПЗ. Однако нефтеперерабатыв
С января по февраль 2017 года специалисты Дальневосточного управления по гидрометеорологи
В марте на предприятии АО «Газпром газораспределени
Представители корпорации утверждают, что метан и углеводороды классифицируются как горючие, а не токсичные и отравляющие газы. Кроме того, при смешивании с окружающим воздухом эти газы образовывают взрывоопасную смесь.
«В связи с этим компания имеет жёсткую систему нормирования выбросов и не может осуществлять большой их объём для соблюдения довзрывных концентраций газовоздушной смеси. Для обеспечения дополнительных мер безопасности на производстве постоянно проводится мониторинг содержания СУГ и метана в окружающем воздухе», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».
По информации, которую предоставило предприятие, для обеспечения безопасности на производстве проектом предусмотрены свеча и линия сброса паровой фазы горючих газов для их последующей утилизации на факельной установке Хабаровского НПЗ. Однако нефтеперерабатыв
С января по февраль 2017 года специалисты Дальневосточного управления по гидрометеорологи
В марте на предприятии АО «Газпром газораспределени