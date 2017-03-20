"СКА-Хабаровск" уступил ярославскому "Шиннику" на выезде

Футболисты хабаровского СКА в рамках 27-го тура ФОНБЕТ-первенства России среди команд ФНЛ сезона 2016-2017 года уступили ярославскому «Шиннику». «Армейцы» провели этот матч на выезде и проиграли хозяевам поля со счётом 0:1. Единственный гол на 34-й минуте матча забил Михаил Земсков.

В предыдущий раз соперники встречались на домашнем поле «СКА-Хабаровска» — в августе 2016 года на стадионе имени Ленина. Этот матч закончился безголевой ничьей — 0:0. К очередной игре в копилке «армейцев» было 43 очка и третье место в турнирной таблице. Как писало РИА «Восток-Медиа», ранее футболисты хабаровского СКА поделили очки с саратовским «Соколом» — 1:1. Клуб «Шинник» перед матчем с дальневосточниками обыграл «Тамбов» — 1:0, и с 39 очками находился на шестом месте в первенстве ФНЛ.

Первый тайм матча начался с пассивной борьбы за мяч. Играть в полную силу футболистам мешал некачественный газон. Только на 34-й минуте полузащитник ярославского клуба Михаил Земсков распечатал ворота хабаровчан, обыграв Александра Криворучко. После перерыва «армейцы» пытались изобразить подобие атаки, но единственный опасный момент, который они создали в зоне хозяев поля, обернуть голом не удалось. После подачи в штрафную хабаровчане завладели мячом, но Дмитрий Яшин без труда его поймал.

Победой на своём поле ярославский клуб прервал беспроигрышную серию «СКА-Хабаровска». Для «красно-синих» это поражение стало первым за последние девять матчей.