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Спасатели потушили Хабаровский НПЗ меньше, чем за час

Спасатели потушили Хабаровский НПЗ меньше, чем за час
Специалисты утверждают, что происшествие не повлияло на работу предприятия
полчаса назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

В воскресенье пожарные ликвидировали возгорание на территории Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Происшествие случилось в пять часов утра — зарево увидели сотрудники предприятия. О появлении пламени на трубопроводе установки по переработке нефтепродуктов тут же доложили в диспетчерскую завода, и её сотрудники по тревоге привели в полную боеготовность пожарных.

«О возгорании сообщили сотрудники. За пожарное обеспечение на территории нефтеперерабатывающего завода отвечает пожарная часть, которая дислоцируется на территории завода. Поэтому возгорание ликвидировали в максимально быстрый срок. Так как на сообщение о пожаре отреагировали оперативно, угрозы для населения нет. На данной установке розлив нефтепродуктов невозможен ввиду технических особенностей. Произошёл технологический процесс, который привёл к внештатной ситуации», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

В 5:20 спасателям поступило сообщение о пожаре. Уже в 5:40 очаг локализовали — спасатели взяли стихию под контроль и не дали огню распространиться. Спустя 40 минут начальник караула доложил диспетчеру о полной ликвидации возгорания на площади в 15 квадратных метров.

Нефтеперерабатывающий завод является объектом повышенной опасности, поэтому расследование происшествия будет особо тщательным. В данный момент устанавливают все обстоятельства события, а также выясняют материальный ущерб и виновных в происшествии. Завод работает в штатном режиме.

 
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