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Хабаровчане сегодня обмениваются добрыми пожеланиями вдвое чаще

Хабаровчане сегодня обмениваются добрыми пожеланиями вдвое чаще
Мировое сообщество отмечает Международный день счастья
сегодня, 08:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В то время как множество наук, включая философию, этику и психологию, изучают явление счастья, множество людей по всему миру сегодня празднуют особый день, посвящённый ему. Ещё в 2012 году ООН своей резолюцией провозгласила 20 марта особенной датой. Цель праздника — поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей планеты.


 

 

По мнению учредителей особого Дня, счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим ООН призывает все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека. Всем государствам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, предлагают отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе с проведением просветительских мероприятий.


 

 

Физиологи изучают явление счастья в тесной связи с особыми гормонами — эндорфинами, серотонином и дофамином. А идея учреждения праздника поступила из небольшой горной страны — Бутана. Считается, что жители этого королевства являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту валового национального счастья, которым измеряется благосостояние граждан.


 

 

В числе первых жителей планеты Международный день счастья отметят и хабаровчане. Поскольку этот праздник не является официальным в России, горожане могут ограничиться тем, что пожелают друг другу всего самого лучшего.

 
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