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Картина дня в Хабаровском крае: протест коляскам и нож против скамейки

Картина дня в Хабаровском крае: протест коляскам и нож против скамейки
Самые значимые события понедельника — в обзоре РИА "Восток-Медиа"
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; pixabay.com; hcamur.ru

Прошедшие выходные принесли богатый «урожай» криминальных событий от правоохранительных органов. Так, в Комсомольске-на-Амуре местный житель купился на сочувствие случайного знакомого в баре, когда напился, а в результате стал жертвой грабежа. В дальневосточной столице тем временем ещё один таксист едва не стал жертвой пассажира. Кроме этого, хабаровский суд вынес приговор по курьёзному случаю в одной из местных школ — там отцы двоих учеников подрались на приёме у директора, причём один угрожал ножом, а второй оборонялся с помощью скамейки.


 

Социальные новости одновременно радуют и расстраивают. В краевом центре пенсионеру удалось добиться опекунства над собственной внучкой. Теперь Сергей Ревенко сможет устроить маленькую Тоню в детский сад и оформить необходимые пособия. Мать девочки за девять месяцев разбирательств с социальными службами так и не появилась в семье. Тем временем хабаровчанку с восьмимесячным ребёнком не пустили в автобус маршрута № 35 из-за того, что женщина хотела зайти в салон с детской коляской. Такое решение принял кондуктор. Теперь женщина собирается привлечь Роспотребнадзор и прокуратуру к разрешению возмутительной ситуации. А в районе железнодорожной станции Пивань пятиклассник едва не угодил под поезд. Школьник переходил рельсы перед приближающимся грузовым составом и задумался, не заметив локомотива. Машинист экстренно затормозил — это и спасло подростка.


 

В Хабаровск с традиционным февральским визитом приехал глава госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин. Федеральный гость вручил табличку «Дом образцового содержания» уже третьей многоэтажке в краевом центре. Кроме этого, Цицин сообщил, что Хабаровский край должен получить в 2017 году чуть больше 90 миллионов рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Вексель с собой он не привёз, но заверил, что деньги регион получит в ближайшее время.


 

С главной площади города убирают новогоднее настроение. Гигантскую ёлку, собранную из 192 деревьев, сначала освободят от игрушек, а затем по частям вывезут в зоосад «Приамурский». Ликвидация ждёт также скульптуры из льда и снега — с них снимут праздничную иллюминацию, а потом отправят за город. Уборку площади имени Ленина наблюдал наш фотокорреспондент.


 

В завершение сегодняшнего обзора — о спортивных событиях. Одной из самых обсуждаемых новостей среди болельщиков хоккейной команды «Амур», без сомнения, на ближайшие несколько дней станет приглашение Андрея Мартемьянова на должность главного тренера. Об этом заявил вице-президент клуба «тигров» Александр Филиппенко. Также произошли изменения в основном составе футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Игрок из местного центра подготовки Никита Дьяченко стал новобранцем команды. За основной состав он заявлен под номером 20.


 
 
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