Андрею Мартемьянову предложили возглавить хабаровский "Амур"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» предложил Андрею Мартемьянову продолжить работу с «тиграми». Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги специалист завершил в качестве исполняющего обязанности наставника команды.

«Мы действительно предложили Андрею Мартемьянову продолжить работу в клубе. Контракт пока не подписан, обсуждаем детали. Предложили ему должность главного тренера», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» первый вице-президент клуба «Амур» Александр Филиппенко.

Агентство писало, что на тренерский мостик Андрей Мартемьянов взошёл после отставки Мисхата Фахрутдинова в декабре прошлого года. С ним хабаровская команда одержала 11 побед в 17-ти матчах. По итогам регулярного чемпионата «Амур» занял 12 строчку турнирной таблицы в Восточной конференции КХЛ. За 60 проведённых матчей «тигры» набрали 76 очков. Последняя встреча с ярославским «Локомотивом» завершилась победой хабаровчан со счётом 5:3.

Андрей Мартемьянов работал тренером самарского ЦСК ВВС, тюменского «Газовика», воскресенского «Химика», екатеринбургского «Автомобилиста». С ноября 2011 по май 2012 был исполняющим обязанности главного тренера «Автомобилиста», в марте 2013 года назначен главным тренером красноярского «Сокола», после этого работал в Южном Урале.