Хабаровчане обсуждают креативный способ обогреть машину зимой

|
|
Неизвестный автолюбитель огородил свою иномарку картонками
|Фото: РИА "Восток-Медиа", dtp_khv
В дальневосточной столице неизвестный житель придумал оригинальный способ обогрева своего автомобиля. Водитель огородил своё транспортное средство картонками снизу — очевидно, чтобы машину было проще завести. Фотография иномарки появилась в социальных сетях, где её начали обсуждать местные жители, сопровождая смеющимися смайликами.
«Во прикол. Детки походу пошутили», — предположила пользователь Instagram olesich.ka (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
«Домочадцы, жившие в этом гнёздышке, жывы?» — спросил _samarik_.
«Почти тёплый бокс», — пошутил sorgutanov_khv27.
«Да хозяин просто машину отогревает!!! А обложил её так чтобы снизу не выдувало!!!», — объяснил sampai86.
Обсуждение развернулось и в социальной сети «ВКонтакте», где также не обошлось без едких замечаний. Нашлись и те пользователи, которые отреагировали на фотографию без шуток.
«Там можно с мужиками собираться и бухать», — предложила Лена Мышко.
«зачем покупать авто без гаража?» — задала вопрос Жанна Каминская.
«Жанна, что бы сделать гараж своими руками... Очевидно же», — ответила ей Татьяна Иванова.
«Больше похоже что машина долго греется, по какой-либо причине. Вот и придумали, чтоб не выдувало», — написал Николай Калугин.