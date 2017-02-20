Хабаровчане обсуждают креативный способ обогреть машину зимой

В дальневосточной столице неизвестный житель придумал оригинальный способ обогрева своего автомобиля. Водитель огородил своё транспортное средство картонками снизу — очевидно, чтобы машину было проще завести. Фотография иномарки появилась в социальных сетях, где её начали обсуждать местные жители, сопровождая смеющимися смайликами.

«Во прикол. Детки походу пошутили», — предположила пользователь Instagram olesich.ka (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

«Домочадцы, жившие в этом гнёздышке, жывы?» — спросил _samarik_.

«Почти тёплый бокс», — пошутил sorgutanov_khv27.

«Да хозяин просто машину отогревает!!! А обложил её так чтобы снизу не выдувало!!!», — объяснил sampai86.

Обсуждение развернулось и в социальной сети «ВКонтакте», где также не обошлось без едких замечаний. Нашлись и те пользователи, которые отреагировали на фотографию без шуток.

«Там можно с мужиками собираться и бухать», — предложила Лена Мышко.

«зачем покупать авто без гаража?» — задала вопрос Жанна Каминская.

«Жанна, что бы сделать гараж своими руками... Очевидно же», — ответила ей Татьяна Иванова.

«Больше похоже что машина долго греется, по какой-либо причине. Вот и придумали, чтоб не выдувало», — написал Николай Калугин.