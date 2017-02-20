Хабаровчанин ответит в суде за видео на своей страничке

В Хабаровском крае под суд пойдёт 26-летний мужчина, разместивший на своей страничке в популярной социальной сети видеозапись, нарушающую закон. Ролик содержит признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц по признаку религии.

В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания, его заключили под стражу. По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельств совершённого преступления.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что за аналогичное преступление в регионе наказали жителя посёлка Ванино. Мужчина размещал на своей страничке экстремистские изображения. Картинки содержали признаки возбуждения вражды и ненависти, унижения и оскорбления по отношению к представителям народов Кавказа и Средней Азии, а также к лицам еврейской национальности. Подсудимого приговорили к штрафу в размере 130 тысяч рублей. Недавно ванинца вновь задержали. В Интернете он опубликовал видеозаписи, изображения и стихотворения, в которых также унижал представителей отдельных национальностей.

Другой житель Хабаровского края размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео антисемитского содержания. Запись содержала оправдание применения насилия в отношении представителей еврейской национальности.