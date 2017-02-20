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Материалы дела о хабаровских "живодёрках" поступили в суд

Материалы дела о хабаровских "живодёрках" поступили в суд
В ближайшее время озвучат дату первого слушания
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В суд дальневосточной столицы поступило уголовное дело в отношении двух «живодёрок» и их подельника. Дату первого слушания определят в ближайшее время. Сегодня, 20 февраля, назначили судью, который будет выносить приговор обвиняемым.

«Материалы дела поступили в суд в пятницу, 17 февраля, во второй половине дня. Сегодня их передали судье — Галине Николаевой, сейчас материалы находятся на изучении. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, состоится ли предварительное слушание, на какую дату будет назначаться судебное заседание и какого типа оно будет — открытое или закрытое», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» помощник председателя Индустриального районного суда краевой столицы Александр Маслов.

Ранее агентство сообщало, что пользователи Интернета обвинили двух хабаровчанок в жестоких издевательствах над домашними питомцами. При дальнейшем расследовании на фигуранток завели и другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды, а также экстремизма. В Хабаровске задержали и третьего соучастника по громкому делу. Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя дальневосточной столицы. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, которое направила всем сторонам дела. Экспертиза показала, что у подозреваемых нет проблем с психикой и они вменяемы, однако у девушек имеются садистские наклонности. «Живодёрки» признали свою вину только на окончательной стадии расследования.

 
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