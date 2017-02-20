Гродековский музей покажет хабаровчанам "Историю игрушек"

Новая выставка включает в себя более 300 авторских произведений

В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова начинает работу выставка «История игрушек». Проект реализован во взаимодействии с Государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО, экспонаты которого прибыли на Дальний Восток из Москвы.

Как сообщили в секторе общественных связей Гродековского музея, в экспозицию вошли авторские произведения художников и представителей различных народных промыслов, выполненные для всесоюзных и республиканских выставок, откуда они потом поступали в коллекции Министерств культуры СССР и России.





«На выставке можно увидеть образцы народной игрушки, которые получили распространение в конце XIX — начале ХХ века в России, а также некоторые примеры народных игрушек Средней Азии и Кавказа. Это и наиболее известная дымковская, и каргопольская, федосеевская, филимоновская, богородская, абашевская, костромская, череповецкая и другие», — отмечается в сообщении.









Как отметила в разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Гродековского музея Евгения Кузьменко, Хабаровск станет не первым и не последним дальневосточным городом, который примет «Историю игрушек». Экспонаты прибыли в столицу федерального округа из Владивостока, а в начале апреля отправятся в Комсомольск-на-Амуре.





«В местном Музее изобразительных искусств выставка пробудет до лета. Она любопытна в первую очередь разнообразием видов народной игрушки — таковых представлено не менее 22-х. Разные материалы, широкая география, заслуженные художники страны в числе авторов — будет интересно», — отметила собеседница.

Выставка откроется в Гродековском музее 21 февраля и проработает до конца марта.