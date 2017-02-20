Налётчика из Комсомольска поймали в Симферополе спустя девять лет

В городе Симферополь Республики Крым полицейские поймали мужчину из Комсомольска-на-Амуре, который девять лет назад совершил там разбойное нападение. Вместе с подельниками злоумышленник ворвался в чужую квартиру и украл оттуда драгоценности, бытовую технику и деньги.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции Комсомольска-на-Амуре. Установлено, что в январе 2008 года фигурант вместе с подельниками проник в квартиру потерпевшего. Злоумышленники под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовали у мужчины деньги и ценное имущество. Их добычей стали ювелирные украшения, бытовая техника и наличные. Общая сумма ущерба потерпевшего составила 223 тысячи рублей.

Четверых подельников задержанного уже осудили, а 36-летнего безработного комсомольчанина объявили в федеральный розыск. Раньше у мужчины не было проблем с законом. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, теперь фигурант находится под арестом.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало о похожих случаях раскрытия преступлений, совершённых довольно давно. Так, наркоторговца из дальневосточной столицы, который шесть лет был в розыске, поймали в аэропорту Красноярска. А в 2016 году правоохранители раскрыли убийство 7-летней девочки, которое произошло 19 лет назад. Останки ребёнка нашли в 2008 году в бочке, залитой цементом, но экспертиза не показала ни причину смерти жертвы, ни пол. Позже, в 2016 году, с помощью нового оборудования удалось выйти на след преступника.