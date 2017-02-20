Тигрёнок в Хабаровском крае погиб под колёсами поезда

Труп тигрёнка нашли сотрудники транспортной полиции на железнодорожной насыпи недалеко от станции Бойцово в Бикинском районе. По предварительной информации, молодая самка погибла под колёсами поезда.

На место, указанное очевидцем, незамедлительно направилась оперативная группа, в которую вошли сотрудники полиции, специалисты Центра «Амурский тигр» и представители КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Хабаровского края, которые зафиксировали данный факт и изъяли труп тигра для проведения экспертизы.

«Если предварительная версия о том, что тигрёнка сбил поезд, подтвердится, то можно предположить, что тигрёнок, переходя пути, испугался звука приближающегося поезда и решил притаиться, что и явилось причиной трагедии. Однако до получения результатов вскрытия выводы преждевременны», — рассказал директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По информации пресс-службы Дальневосточного филиала Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра, пострадавшему хищнику было около четырёх-пяти месяцев. У животного был сломан позвоночник, на теле обнаружили многочисленные гематомы. Специалисты осмотрели труп тигрёнка и не нашли признаков огнестрельного ранения, а также следов присутствия на месте происшествия человека.

«В ходе исследования территории были найдены следы тигрицы и тигрёнка и место, примерно в 30 километрах от тела хищника, где охотилась самка с тигрятами. Скорее всего, тигрёнок просто не успел перебежать через пути и попал под поезд. Но точно сказать, от чего пострадало животное, сможет только экспертиза. Операция по изъятию тела усложнялась и тем, что тигрица не бросила своего детёныша, она кружила неподалеку. Специалисты, работающие на месте, постоянно слышали её рычание», — отметил директор Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края Юрий Колпак.

Тело животного направили на экспертизу, которую проведут специалисты Центра «Амурский тигр», ПГСХА и WWF России.