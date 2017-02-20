В Хабаровске ограничат движение для большегрузов

Временные ограничения для большегрузов введут в Хабаровске с 27 марта по 5 мая. Дороги окажутся недоступными для габаритных машин на время весенней распутицы. Допустимая нагрузка на ось транспортного средства составит 3,5 тонны.

«Ограничения вводятся в соответствии с нашими полномочиями об обеспечении сохранности автомобильных дорог. По постановлению правительства Хабаровского края мы должны вводить их в период снижения несущей способности полотна. Вводим эти меры, чтобы сохранить дороги. Мы занимаемся этим больше десятка лет и, по моему мнению, меры помогают — весной, проезжая по автомобильным дорогам города, вижу, что состояние полотна вполне приемлемое для легковых машин», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела выдачи разрешений управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Евгений Безуглый.

Подобное ограничение ведомство введёт и летом в период с 10 июня по 31 августа. Однако произойдёт это, только если температура воздуха превысит отметку в 32 градуса. Проехать большегрузам по автодорогам города можно будет только в период с 22:00 до 10:00. Следить за соблюдением новых правил будут сотрудники ГИБДД. Они имеют право остановить транспортное средство, загнать его на весы, установить фактический вес автомобиля и наказать за выявленное нарушение.

Ограничения по большегрузам не распространяются на отдельные категории дорог, а также на международные и пассажирские перевозки, доставку продовольствия (кроме алкоголя) и топлива, животных, лекарственных препаратов. Временные меры не повлияют также на перевозку удобрений и почты, транспортировку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.