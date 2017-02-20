Хабаровский край ждёт от Фонда ЖКХ 90 миллионов рублей

Константин Цицин в этот раз приехал без чека, но с заверениями

Хабаровский край должен получить в этом году чуть больше 90 миллионов рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом журналистам сегодня, 20 февраля, рассказал глава «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин.

Он приехал в дальневосточную столицу, чтобы, в частности, вручить одной из многоэтажек знак «Дома образцового содержания». До этого руководитель Фонда успел встретиться с губернатором Вячеславом Шпортом и обсудить ход реализации программы расселения старых строений.

«Во-первых, сегодня мы подвели некоторые итоги нашей совместной работы. Говорили о том, что начинали мы как пилотный проект, и работы на территории края начинались очень непросто: не все муниципальные образования откликнулись. Сначала Хабаровск начал активно работать, а теперь уже 12 образований участвуют в различных программах. Мы получили от Фонда поддержку — общие затраты составили примерно 2,5 миллиарда рублей. Благодаря этому мы переселили только из ветхого жилья почти три тысячи человек, уничтожили 180 бараков 30-х годов постройки, предоставили людям комфортное жильё», — отметил Вячеслав Шпорт.

В этот раз Константин Цицин не привёз в Хабаровск вексель на поддержку программы расселения, однако, по его заверениям, край получит деньги.

«У нас везде состояние с региональными финансами достаточно сложное. Несмотря на это, практически принято решение о том, что почти 90 с небольшим миллионов рублей на программу переселения из ветхого жилья в этом году ещё поступят», — сказал он.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году в регионе должен завершиться четвёртый, заключительный этап региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. В её рамках в Николаевске-на-Амуре региональные власти планируют построить шесть домов общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров. В новые квартиры смогут переехать сразу 327 жителей города.

«Выполнение программы переселения людей из ветхого жилья составляет почти 88 процентов. Есть абсолютная уверенность в том, что в июне-июле она будет полностью закончена. То есть, весь аварийный фонд, который был признан таковым до 1 января 2012 года, в крае будет расселён. Останется только идти дальше. Программа эта и наше сотрудничество будут продолжаться», — поделился Константин Цицин.