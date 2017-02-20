В Амурске вместо порции спиртного мужчина "обрадовал" подругу кражей

Житель Амурска отблагодарил свою приятельницу за гостеприимство и хлеб-соль кражей денег. Он похитил наличность с её банковской карты, когда отправился в магазин за новой порцией спиртного. Сотрудники полиции задержали злоумышленника после того как потерпевшая сообщила им адрес знакомого.

На похищение денег фигурант решился, когда распивал алкоголь дома у своей приятельницы. В разгар застолья у них закончились горячительные напитки. Компании показалось, что выпитого будет недостаточно, и женщина предложила своему знакомому сбегать за «добавкой», дала ему свою банковскую карту и назвала пин-код от неё. Мужчина купил алкоголь, но по пути домой решил проверить баланс на карте. Оказалось, что на счету находится довольно крупная сумма — чуть больше 40 тысяч рублей. Соблазн снять деньги со счёта превысил здравый смысл, и фигурант решился на кражу наличности. После этого 28-летний вор вернулся в квартиру, где вернул владелице карту и алкоголь, после чего застолье продолжилось.

Женщина не подозревала, что лишилась сбережений: смс-оповещение о снятии денег ей не пришло. О том, что баланс счёта равен нулю, она узнала позже, когда самостоятельно отправилась за покупками. Жительница Амурска сразу поняла, кто мог снять деньги с её карты. О пропаже она тут же сообщила в правоохранительные органы. По факту хищения наличности правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейским не составило труда найти и преступника. Заявительница и её 28-летний приятель были знакомы давно, поэтому адрес места жительства вора женщине был известен.

Подозреваемый признал свою вину. Украденные деньги он пообещал вернуть, но позже, так как успел потратить сбережения знакомой на личные нужды. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина официально трудоустроен. Что побудило его на совершение преступления, неизвестно. Ранее фигурант уже был судим за совершение имущественного преступления. Ему избрали меру пресечения — подписку о невыезде.