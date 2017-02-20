Хабаровчанам предлагают провести "Ночь в храме"

В дальневосточной столице во второй раз пройдёт «Ночь в храме». Акцию устроят в рамках третьего православного молодёжного форума «Радость Веры». Организаторы ожидают, что участие в событии примут около 300 жителей города и края.

«Акция пройдёт в ночь с 24 на 25 февраля в храме преподобного Серафима Саровского. Там есть большие площади, где можно проводить различные мастер-классы. К тому же он находится не в Центральном районе, что позволит позвонить в колокола. Мы подготовили для участников сюрпризы, о которых пока не сообщаем. Участие в акции примут около 170 гостей форума «Радость и вера», также заявки подают обычные горожане. Прийти может любой желающий», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор акции Александра Власова.

Помимо мастер-класса по колокольному звону организаторы подготовили для хабаровчан занятия по славянской каллиграфии, церковным пению и чтению. Кроме этого, можно будет побывать у алтаря и узнать подробнее о церковных облачениях, а также пройти с экскурсоводом по храму и поиграть в интеллектуальные игры. Мастер-классы проведут священники, другие занятия — посетители форума. Акция начнётся в 21:00.

«Ночь в храме» придумали по аналогии известной акции «Ночь в музее» — событие включает несколько интерактивных площадок, на которых хабаровчане в нестандартной форме узнают о православии. В прошлом году в храм пришли порядка 200 человек. Позже акцию отметили на всероссийском фестивале молодёжных проектов «Славим Отечество» за лучшую организацию социально значимого досуга молодёжи.