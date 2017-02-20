Хабаровчанам предлагают провести "Ночь в храме"

Сегодня понедельник, 20 февраля 2017 года, 16:02
В Приморье арестовали очередного районного главу
В Приморье арестовали очередного районного главу
Нож против скамейки: два отца подрались в хабаровской школе
Нож против скамейки: два отца подрались в хабаровской школе
Летом из Владивостока стартует велозаезд на 11 000 километров
Летом из Владивостока стартует велозаезд на 11 000 километров
Выезжать на дороги Приморья сегодня опасно
Выезжать на дороги Приморья сегодня опасно
С главной площади Хабаровска убирают новогоднее настроение
С главной площади Хабаровска убирают новогоднее настроение
Регионы:


Популярное
вчера, 16:10
Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
сегодня, 12:23
Приморского подростка зарезали в подъезде собственного дома
сегодня, 14:14
К торговому центру во Владивостоке стянулись пожарные расчёты
сегодня, 11:21
Во Владивостоке отменили Масленицу на центральной площади
сегодня, 09:41
Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
сегодня, 10:45
Гендиректора ХК "Адмирал" Илью Спокойнова поместили в СИЗО
вчера, 16:50
"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске
сегодня, 07:56
В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
сегодня, 08:27
Сегодня часть домов во Владивостоке останется без света
сегодня, 10:59
Приморские полицейские получили "валентинки" на ЛГБТ-фестивале

Обсуждаемое
вчера, 16:10
18

Александр Галушка потребовал повысить уровень жизни на Дальнем Востоке
сегодня, 09:41
4

Во Владивостоке на защиту Академгородка встали молодые учёные
сегодня, 07:56
1

В Приморье день пройдёт под знаком гололёда и очень сильного ветра
сегодня, 10:09
1

Мэрия: спецтехника всю ночь работала на дорогах Владивостока
сегодня, 11:50
1

Губернатор Приморья полетел во Вьетнам с Валентиной Матвиенко
сегодня, 13:12
1

В зоопарк под Уссурийском привезли двух леопардов
вчера, 17:30
Хабаровчане на Масленицу примут участие в нанайских играх
вчера, 16:50
"СКА-Нефтяник" разгромил казанское "Динамо" в Хабаровске
вчера, 18:55
Нападающий "СКА-Нефтяника" оформил покер в матче с казанским "Динамо"
вчера, 18:20
Гиды Владивостока зовут в путешествие по улице Петра Великого
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья сегодня, 10:16
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 592



Система Orphus

Хабаровчанам предлагают провести "Ночь в храме"

Хабаровчанам предлагают провести "Ночь в храме"
Участники акции смогут научиться славянской письменности и позвонить в колокола
27 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице во второй раз пройдёт «Ночь в храме». Акцию устроят в рамках третьего православного молодёжного форума «Радость Веры». Организаторы ожидают, что участие в событии примут около 300 жителей города и края.

«Акция пройдёт в ночь с 24 на 25 февраля в храме преподобного Серафима Саровского. Там есть большие площади, где можно проводить различные мастер-классы. К тому же он находится не в Центральном районе, что позволит позвонить в колокола. Мы подготовили для участников сюрпризы, о которых пока не сообщаем. Участие в акции примут около 170 гостей форума «Радость и вера», также заявки подают обычные горожане. Прийти может любой желающий», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» координатор акции Александра Власова.

Помимо мастер-класса по колокольному звону организаторы подготовили для хабаровчан занятия по славянской каллиграфии, церковным пению и чтению. Кроме этого, можно будет побывать у алтаря и узнать подробнее о церковных облачениях, а также пройти с экскурсоводом по храму и поиграть в интеллектуальные игры. Мастер-классы проведут священники, другие занятия — посетители форума. Акция начнётся в 21:00.

«Ночь в храме» придумали по аналогии известной акции «Ночь в музее» — событие включает несколько интерактивных площадок, на которых хабаровчане в нестандартной форме узнают о православии. В прошлом году в храм пришли порядка 200 человек. Позже акцию отметили на всероссийском фестивале молодёжных проектов «Славим Отечество» за лучшую организацию социально значимого досуга молодёжи.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru