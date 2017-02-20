Нож против скамейки: два отца подрались в хабаровской школе

В Хабаровске подрались отцы учеников одной из местных школ. Между детьми возник конфликт, и взрослые решили разобраться в ситуации по-мужски. Один из них перегнул палку и достал из кармана нож, угрожая другому убийством.

На судебном заседании, к которому привели разбирательства, выяснилось, что обвиняемого вызвали к заместителю директора школы из-за конфликта его дочери с учеником. В кабинете присутствовал отец мальчика, который обидел дочь подсудимого. Родители выясняли обстоятельства инцидента, а потом начали драться и нанесли друг другу телесные повреждения. Отец девочки выхватил из кармана разделочный нож, схватил оппонента за одежду и пригрозил убийством. Тот воспринял угрозу реально, выбежал в коридор школы и стал обороняться от нападавшего скамейкой. Но подсудимый опять схватил мужчину за воротник и угрожал убить, удерживая в руке нож.

«Конфликтовавшие дети учились в одном классе. Обвиняемый в ходе следствия так свою вину и не признал, до последнего считал себя правым в этой ситуации», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Суд приговорил фигуранта к одному году ограничения свободы. Налётчик не имеет права покидать место проживания с 22 до 6 часов, выезжать за пределы города и изменять место своего жительства или пребывания без согласования с государственными органами. С обвиняемого также взыскали моральный вред и плату за представительские услуги — в общей сложности 70 тысяч рублей.

Недавно драка произошла в школе № 33 дальневосточной столицы. Как писало агентство, потасовка началась из-за места в очереди на запись детей в учреждение. Две женщины, пришедшие к началу приёма документов, не захотели тратить времени и составили свой список, в котором они были под первым и вторым номером. Недовольные родители начали возмущаться, один из мужчин схлопотал удар по лицу.