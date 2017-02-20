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Праздничные дни в Хабаровске будут морозными и практически бесснежными

Праздничные дни в Хабаровске будут морозными и практически бесснежными
Небольшой снег может пройти лишь 25 февраля
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Нынешняя неделя в Хабаровском крае будет морозной. Уже сейчас температура воздуха ниже нормы на полтора градуса. Возвращаться к обычным этого времени года показателям столбики термометра начнут 22 февраля. Однако праздничные дни всё равно будут холодными.

Холод пришёл на территорию края с затоком холодного воздуха из Якутии. Над регионом образовалась глубокая ложбина, по которой и поступают морозные воздушные массы. Ночью столбик термометра опустится до −19… −16 градусов, дневные температуры достигнут отметки −10… −8 градусов. Также хабаровчан не обрадует ветер юго-западного направления, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

«Всё тепло пока находится в Сибири, в Забайкальском крае. Пока гребень тепла к нам не подходит — сделать это ему мешает активная и глубокая ложбина. Надеемся, что к концу месяца этот гребень тепла всё-таки начнёт смещаться к нам. Он должен принести с собой комфортную погоду», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Затронет дальневосточную столицу и небольшой снег. Синоптики прогнозируют, что циклон может задеть центральные районы и краевую столицу 25 февраля. После его прохождения ветер усилится до 7-12 метров в секунду.

«К концу месяца начнутся западные перемещения, с которыми в регион придут тёплые воздушные массы», — отметила Галина Брынцева.

 
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