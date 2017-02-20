Хабаровчане заработали 29 миллионов рублей на обороте наличных купюр

В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 12 участников организованной преступной группы. Обвиняемые незаконно занимались банковской деятельностью, присвоив себе за пять месяцев 29 миллионов рублей. Злоумышленники живут в краевом центре и работают на различных должностях в коммерческих организациях.

По версии следствия, обвиняемые организовали преступную группу, чтобы обналичивать деньги с расчётных счетов коммерческих фирм и предпринимателей без оформления нужных документов. Также фигуранты перечисляли средства «клиентов» другим юридическим лицам, чтобы потом получить вычеты по НДС и искусственно уменьшить размер прибыли, на которую начисляются налоги.

Некоторые участники группировки подыскивали людей, которые были готовы за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица и ИП, оформить счета и банковские карты, а впоследствии сопровождали таких лиц в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие обвиняемые снимали наличные с карт, третьи готовили фиктивные документы для отчёта перед надзорными и финансовыми учреждениями.

Также злоумышленники искали клиентов — руководителей организаций, которые хотели обналичить деньги своих фирм с расчётных счетов в банках. Обвиняемые по поддельным платёжным поручениям перечисляли средства клиентов при посредничестве подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, а потом снимали наличность с их банковских карт. Со снятой суммы злоумышленники вычитали «комиссию» — не меньше двух процентов, а оставшиеся деньги передавали клиентам.

За неполных пять месяцев фигуранты получили не меньше 29 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело направили в Центральный районный суд дальневосточной столицы. К ответственности уже привлекли троих участников группы, которые заключили досудебные соглашения. На организатора завели отдельное дело, которое тоже рассматривают в суде.

Кроме того, уже признали виновным одного из «клиентов», который «обналичивал» деньги. Также к ответственности привлекут шестерых хабаровчан, которые незаконно использовали свои паспорта для образования юридических лиц. Одну злоумышленницу уже оштрафовали на 100 тысяч рублей.