Хабаровчанам предлагают пополнить фонды сельских библиотек

В Хабаровском крае местное отделение Российского Красного Креста организовало благотворительную акцию по сбору книг #АгроМания. Благодаря этой инициативе сельские библиотеки региона пополнят свои фонды. Учреждениям помогут неравнодушные граждане, а также представители Общественной палаты края, которые поддержали инициаторов мероприятия.

Старт сбора книг объявили ещё накануне Нового года, но организаторы планируют завершить акцию к концу февраля. За два месяца в библиотеки посёлков и деревень передали порядка трёх тысяч книг. Результаты радуют, но активисты планируют вновь запустить акцию #АгроМания в конце этого года: за такой короткий срок, несмотря на кажущуюся масштабность, фонды нуждающихся библиотек не пополнились в нужных объёмах.

Сотрудники учреждений, обратившихся за помощью, говорят о нехватке финансирования этой сферы образовательной и научной деятельности. Поэтому к участию в региональной акции организаторы хотят привлечь максимальное количество желающих поделиться книгами. Среди неравнодушных — не только жители региона, но и организации, в том числе Дальневосточный институт РАНХиГС. Об этом сообщает пресс-служба объединённого ресурсного центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций Хабаровского края.

В рамках акции можно передать в сельские библиотеки книги разнообразной тематики и жанров. В учреждениях отмечают большую потребность в детской литературе, классике, методических материалах и словарях. У жителей Хабаровского края ещё есть время подарить библиотекам книги — их принимают в региональном отделении Российского Красного Креста. Передать организаторам печатные издания можно в течение рабочей недели с 10:00 до 18:00, по адресу: улица Фрунзе, 71, офисы 003 и 005.