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С главной площади Хабаровска убирают новогоднее настроение

С главной площади Хабаровска убирают новогоднее настроение
Сегодня в городе начался демонтаж праздничной ёлки
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На площади Ленина в краевой столице приступили к демонтажу новогоднего городка. Рабочие начали с главной ёлки. Сейчас с неё снимают гирлянды и украшения. Полностью разобрать 20-метровое дерево специалисты планируют за два дня.

 

 

Сегодня, 20 февраля, рабочие «Горсвета» уберут подсветку с ледовых и снежных фигур, а уже на следующий день специальные машины вывезут скульптуры за город. Многие из них пострадали от горожан, а некоторые начали таять на солнце.


 

 

«Снежные и ледовые фигуры будут убирать параллельно, но не все одновременно, а исходя из территории — сначала одни блоки, потом другие. Занимается вывозом скульптур Ледовая корпорация. Что касается ёлки, то её разберут к среде, вероятнее всего, в этот день деревья отвезут в зоосад «Приамурский», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и. о. председателя комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Иван Джуляк.


 

 

Сейчас бригада из десяти человек снимает все украшения с главной новогодней ёлки Хабаровского края. Гирлянды и шарики увезут на склад, где их проверят и при необходимости отремонтируют. Полностью главную площадь города очистят от новогодних украшений к 1 марта. Однако пустовать площадь Ленина не будет — краевые власти планируют оживить её к весне, установив там дополнительную подсветку.


 

 

Агентство писало, что ёлка на площади Ленина появилась в начале декабря 2016 года. Её собрали из 192-х живых елей. Чуть позже художники создали около 50 снежных и ледовых объектов, отдельно соорудили лабиринт для детей и ледяные горки. Для их изготовления скульпторы подготовили больше тысячи кубометров искусственного снега и несколько сотен ледовых блоков. 


 

 

Больше фотографий с уборки главной площади города смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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