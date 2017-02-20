В Хабаровске появился третий дом образцового содержания

В краевом центре жилая многоэтажка на улице Лазо, 13 официально стала домом образцового содержания. Соответствующую табличку председателю домового совета Александру Сабодажу вручил глава госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин. В очередной раз он приехал в Хабаровск, чтобы оценить, как работают региональные программы по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилья. В панельной десятиэтажке-призёре, построенной в конце 90-х годов прошлого века, сейчас проживают 332 человека.





«Дом сдан в эксплуатацию в 1998 году, а совет многоквартирного дома создан в 2013-м. За это время сделан ремонт в подъездах, заменены на пластиковые оконные блоки в местах общего пользования, в подъездах установлены пластиковые межтамбурные двери вместо деревянных, установлен детский комплекс, увеличено число парковочных мест. В этом году по плану установка во дворе комплекса ГТО», — поделился председатель совета МКД Александр Сабодаж.

















Дом обслуживает коммунальная организация «Бруслит-Сервис», о которой у жителей хабаровских многоэтажек сложилось неоднозначное мнение. Имя этой «управляйки» не раз звучало в СМИ в связи с различными бытовыми проблемами. Однако у совета дома по Лазо, 13 нареканий давно нет — люди выстроили взаимопонимание.

















Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», традицию закреплять звание «дома образцового содержания» Константин Цицин заложил в феврале 2015 года. Тогда почётного статуса удостоилась «панелька» на Калинина, 10. После этого глава госкорпорации каждую зиму посещает дальневосточную столицу, чтобы установить очередную табличку на здании. В прошлом году её вручили председателю общественного совета дома № 183 по улице Краснореченской Тамаре Волковой.













Губернатор Вячеслав Шпорт напомнил собравшимся на церемонию жителям, что ещё один знак установлен на доме в Комсомольске-на-Амуре. Глава региона также поблагодарил людей за активность в создании качественных условий быта и заверил, что правительство края продолжит поддерживать такие инициативы.

«Вячеслав Иванович абсолютно правильно сказал, что это уже четвёртый знак в Хабаровском крае, но он не сказал самое главное. Именно отсюда началась эта инициатива, и она уже по всей стране распространилась. Но Хабаровский край рай мы рады каждый год отмечать отдельно», — отметил Константин Цицин.













Чтобы заслужить такой знак, домовой комитет должен иметь сразу нескольких преимуществ на фоне других. В частности, должны быть успехи в управлении и содержании дома, люди должны быть довольны условиями проживания. Также Фонд ценит внедрение современных энергоэффективных технологий и то, что жильцы имеют активную позицию в создании комфортных условий для себя и окружающих.

После вручения знака качества Константин Цицин вместе с главой региона отправился на ТОР «Ракитное», где хочет посетить завод по производству полиэтиленовых труб. Продукцию этого предприятия строители Хабаровского края активно используют при ремонте коммунальных сетей.