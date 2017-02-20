Хабаровчанин едва не обменял автомобиль на почти полкило наркотиков

В краевом центре стражи правопорядка предотвратили обмен автомобиля на запрещённый товар. Хабаровчанин хотел получить партию гашишного масла за иномарку. Правоохранители «накрыли» злоумышленников прямо во время совершения сделки.

Полицейские установили, что 30-летний житель Хабаровска предложил своему 33-летнему знакомому из Амурской области обменять наркотики на автомобиль. На сделку, которая проходила в дальневосточной столице, подозреваемый из соседнего региона приехал со своей 28-летней приятельницей. Иномарка стоит порядка 400 тысяч рублей, партия вещества весит больше 450 граммов. Злоумышленников задержали во время обмена. Правоохранители обыскали частный дом родителей одного из подозреваемых и нашли там ещё около 900 граммов гашишного масла.

Фигурант из Хабаровска рассказал, что покупал наркотики у неизвестных лиц в Амурской и Еврейской автономной областях, чтобы распространять в краевом центре. По информации пресс-службы управления МВД России по региону, за аналогичное преступление мужчину уже судили. Двоих злоумышленников заключили под стражу, а женщину отпустили под подписку о невыезде из-за того, что у неё есть два малолетних ребёнка.

Похожий случай произошёл с жителем Вяземского. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», преступник хотел обменять наркотик на оружие — он мечтал о ружье. Мужчина сам изготовил гашишное масло и попытался заключить сделку со своим знакомым, а тот обратился к стражам правопорядка.