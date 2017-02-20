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В Хабаровском крае пенсионерка добилась оплаты перелёта в Тель-Авив

В Хабаровском крае пенсионерка добилась оплаты перелёта в Тель-Авив
Пенсионный фонд перечислил ей деньги после вмешательства прокуратуры
сегодня, 12:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жительница посёлка Солнечный в Хабаровском крае смогла добиться компенсации расходов на оплату билетов к месту отдыха при участии правоохранителей. Пенсионерка пыталась воспользоваться возможностью, предусмотренной Законом «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Она рассчитывала, что местное отделение Пенсионного фонда России вернёт ей потраченные деньги. Но добиться законной компенсации удалось только при помощи надзорного органа.

Пенсионерка обратилась в ПФР с заявлением о возмещении денег, потраченных на авиабилеты до Тель-Авива и обратно. Рассмотрев документы, организация отказала женщине в выплате компенсации. Чиновники мотивировали своё решение тем, что отдых жительницы посёлка Солнечный проходил за рубежом. Авиабилеты, которые предоставила старушка, были оформлены на английском языке, перевод на русский пенсионерка не предоставила. Также она не предъявила бумаги, которые бы подтвердили официальную стоимость билетов на момент покупки.

Женщина купила билеты за иностранную валюту. Для более точного определения суммы компенсации она должна была передать в отделение Пенсионного фонда официальный документ, в котором был бы обозначен курс валюты Центробанка на момент покупки билетов. После оценки пакета документов специалисты отделения пришли к выводу, что удовлетворить заявление они не могут, так как пенсионерка просила компенсировать весь путь до места отдыха. Если бы она хотела вернуть деньги только за проезд по России, ведомство удовлетворило бы заявление полностью и без проволочек, но в сложившейся ситуации пришлось отказать.

Считая, что действия сотрудников отделения ПФР носят незаконный характер, 68-летняя женщина обратилась за помощью в восстановлении своих прав в прокуратуру. Исполняющий обязанности прокурора Солнечного района в интересах старушки направил иск в суд. Ответчик — местное отделение ПФ России — с иском был не согласен, но суд признал действия чиновников незаконными и удовлетворил требования прокурора. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, на данный момент жительнице посёлка Солнечный компенсировали 40 372,22 рубля.

 
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